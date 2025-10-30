Tirumala Video: తిరుమలలో అద్భుతం.. వీడియో చూస్తే మైమరిచిపోతారు

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tirumala Video: మొంథా తుఫాన్ ప్రభావంతో కురుస్తున్న వర్షాలతో శేషాచల కొండలు పచ్చదనంతో సరికొత్త అందాలు సంతరించుకున్నాయి. తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులోని మాల్వాడి గుండం జలపాతం కనువిందు చేస్తోంది. ఎత్తైన కొండలపై నుంచి పాల నురుగులా దూకుతున్న జలపాతాల హొయలు మంత్రముగ్దులను చేస్తున్నాయి. మోకాళ్ళ మెట్టు సమీపంలోని అక్కగార్ల గుడి దగ్గర ఎత్తైన బండరాళ్ళపై నుంచి జాలువారుతున్న  జలధారలు ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. భారీ వర్షాలతో శేషాచల కొండలలో సెలయేర్లు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. మరో వైపు మేఘాలు దిగి నేలకి వచ్చినట్టు భూలోక స్వర్గంలా కనిపిస్తుంది. తిరుమల వెళ్లే భక్తులు ఈ దృశ్యలు చూసి మైమరచిపోతున్నారు.

