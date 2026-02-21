Tirumala: తిరుమలలో లడ్డు కల్తీ.. నిగ్గు తేల్చేందుకు ఏక సభ్య కమిటీ..!

Tirumala Laddu Adulteration Case: తిరుమల లడ్డు కల్తీ వ్యవహారంపై ఏపీ ప్రభుత్వం విచారణ వేగవంతం చేసింది. విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఏకసభ్య కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. 45 రోజుల్లోగా ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వాలని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
Tirumala Laddu Adulteration Case: కొన్ని రోజులుగా తిరుమల లడ్డు కల్తీ గురించి రచ్చ జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై ఏపీ ప్రభుత్వం విచారణ వేగవంతం చేసింది. విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఏక సభ్య కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. 45 రోజుల్లోగా ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వాలని పేర్కొంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించి అయితే నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక కీలకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకునింది. ఈ వివాదానికి కారణమైనటువంటి టెండర్ ప్రక్రియలో జరిగినటువంటి లోటు పాట్లను వెలికి తీసేందుకు వన్ మ్యాన్ కమిటీని అయితే మాత్రం ఏర్పాటు చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. దినేష్ కుమార్