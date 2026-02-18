English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tirumala Laddu: నెయ్యి నాణ్యతపై రాజీలేదు.. ఆరోపణల్లో నిజం లేదు..

Tirumala Laddu Controversy: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదం నాణ్యత పవిత్రత కాపాడుతామని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం స్పష్టం చేసింది. కొన్ని రోజులుగా ఈ తిరుమల లడ్డూ కల్తీ ఆరోపణలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో తాజాగా టీటీడీ వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ మేరకు ప్రసాదానికి అవసరమైన నెయ్యి కొనుగోలు విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చేసినట్లు తెలిపింది. గతంలో వచ్చిన విమర్శలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పారదర్శకతను పెద్ద పీట వేశామని అంటోంది. 

  • Feb 18, 2026, 09:33 AM IST

Tirumala Laddu Controversy: ఆవు నెయ్యి కొనుగోలుపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని పూర్తిగా ఖండించింది టీటీడీ. వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించడం సరికాదంటోంది. టీడీపీ నెయ్యి సేకరణపై వస్తున్న విమర్శల నేపథ్యంలో ఈ వివరణ ఇచ్చింది. నందిని సంస్థ కేవలం రూ.10 లక్షల కేజీలే సరఫరా చేయగలమని తెలిపిన కారణంగానే దేశవ్యాప్తంగా టెండర్లు పిలిచామంటోంది. 2024 కి ముందు తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదం నాణ్యత రుచిపై వచ్చిన విమర్శలు భక్తుల అనుమానాలను పరిగణంలోకి తీసుకొని టీటీడీ విప్లవాత్మక మార్పులు చేపట్టిందని తెలిపింది. రవాణా సమయంలో నెయ్యి నాణ్యత దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు గతంలో ఉన్న 1500 కీమీ సేకరణ పరిధిని 800 కీమీ తగ్గించినట్టుగా తెలిపింది. నెయ్యి రవాణ చేసే ట్యాంకర్లకు తప్పనిసరిగా జీపీఎస్ లాక్ సిస్టం ఏర్పాటు చేశమంటోంది. ఏడు విడతలుగా టెండర్లు నిర్వహించి పారదర్శకంగా మొత్తం 65 లక్షల కిలోల నెయ్యి సేకరణకు చర్యలు చేపట్టామంటుంది టీటీడీ. ఇందులో నందిని, మదర్ డైరీ, ఇందాపూర్ డైరీ, సంఘం డైరీ టెండర్స్ దక్కించుకున్నాయని వివరించింది.

