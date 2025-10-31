Tirumala Leopard: మరోసారి తిరుమలలో చిరుత కలకలం..భయంతో భక్తుల పరుగులు!

Tirumala Leopard News: తిరుమలలో మరోసారి చిరుత కలకలం సృష్టిస్తోంది. శ్రీవారి మెట్టు నడక మార్గంలో 150వ మెట్టు వద్ద చిరుత పులిని చూసి భక్తులు కేకలు వేయగా.. దీంతో పులి అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. ఈ క్రమంలో భక్తులను గుంపులు గుంపులుగా కొండపైకి పంపిస్తున్నారు.
