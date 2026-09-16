/తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవ శోభ.. పెద్ద శేష వాహనంపై తిరువీధుల్లో విహరించిన శ్రీమలయప్ప స్వామి!

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Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 16, 2026, 10:40 AM|Updated: Sep 16, 2026, 10:40 AM
Tirumala Salakatla Brahmotsavam Begins Malayappa Swamy Blesses Devotees on Pedda Sesha Vahanam

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