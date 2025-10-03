Tirumala: తిరుమలలో ముగిసిన బ్రహ్మోత్సవాలు.. భక్తుల సహకారంతో విజయవంతం..

Tirumala Srivari Chakrasnanam: తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా ఘనంగా ముగిశాయి. స్వామివారికి చక్రస్నానం నిర్వహించారు. తొమ్మిది రోజులపాటు తిరుమల శ్రీవారికి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించారు. ఈరోజు డయల్ యువర్ ఈఓ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ ఈఓ భక్తుల సహాకారంతో బ్రహ్మోత్సవాలు విజయవంతంగా నిర్వహించామన్నారు..
Tirumala Srivari Chakrasnanam: భక్తులు బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా టీటీడీ అందించిన సేవలకు సంతృప్తి చెందారు అని టీటీడీ ఈఓ తెలిపారు. సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేశామని తెలిపారు. వారి సహాకారంతో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేశామన్నారు. డయల్ యువర్ ఈఓ సందర్భంగా టీటీడీ ఈఓ తెలిపారు.