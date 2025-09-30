Tirumala: బద్రీ నారాయణుడి అలంకారంలో శ్రీవారు..

TTD Tirumala Brahmotsavam: తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా బద్రీ నారాయణుడి అలంకారంలో స్వామి వారు దర్శనం ఇచ్చారు. మంగళ వాయిద్యాలు కోలాటాలతో కోలాహలంగా స్వామివారికి వాహన సేవ నిర్వహించారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంది
TTD Tirumala Brahmotsavam: తిరుమల శ్రీవారికి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా గరుడ వాహన సేవ నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత సూర్యప్రభ వాహనంపై దర్శనం ఇచ్చారు మల్లప్ప స్వామి వారు. తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మంగళ వాయిద్యాల మధ్య కోలాటాలతో కోలాహాలంగా శ్రీవారికి వాహన సేవ నిర్వహించారు. ఆయన బద్రీ నారాయణుడి అలంకారంలో కూడా భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు.