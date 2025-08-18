Megastar Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవితో భేటి అయిన ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ సభ్యులు..

Megastar Chiranjeevi: గత కొన్ని రోజులుగా కార్మికులు తమ జీతాల్ని పెంచాల్సిందే నంటూ సమ్మేకు దిగారు.ఈ క్రమంలో సినిమాఫెడరేషన్ సభ్యులు మెగాస్టార్ చిరంజీవితో భేటీ అయ్యారు. తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మొత్తంగా.. 24 కార్మిక సంఘాలు సమ్మేచేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ సభ్యులు తమ న్యాయపరమైన డిమాండ్ ల గురించి చిరంజీవితో చర్చించారు.ఈ క్రమంలో మెగాస్టార్..దీనిపై చిరు నిర్మాతలతో కూడా చర్చిస్తానని తెలిపారు.దీంతో ఇప్పటికైన ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్, ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ల మధ్య సమస్యలు ఒక కొలిక్కి వస్తాయని కార్మికులు భావిస్తున్నారు.