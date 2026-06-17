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Tomato Price Hike: టమాటా ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి.. కిలో రూ.100 వరకు చేరిన రేటు, వంటింటిపై పెరిగిన భారం

Published: Jun 17, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:57 PM IST

Tomato Price Hike Vegetable Prices Increased: దేశంలోనే ప్రముఖ టమాటా మార్కెట్లుగా పేరుగాంచిన మదనపల్లి, పలమనేరు, పుంగనూరు ప్రాంతాల్లో టమాటాకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడటంతో రైతులు సంతోషిస్తున్నారు, కానీ వినియోగదారులు మాత్రం ఆందోళన చెందుతున్నారు. వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోవడంతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి డిమాండ్ పెరగడం వల్ల ధరలు పెరిగినట్లు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో టమాటా ధరలు ఎర్రబంగారంలా మారి ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమయ్యాయి. రైతులు పండించిన టమాటాలకు మార్కెట్లో మంచి ధర లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా మదనపల్లి మార్కెట్‌లో రోజురోజుకూ ధరలు పెరుగుతున్నాయి. గతంలో సరైన ధర లేక పంటను రోడ్లపై పారేసిన రైతులు, ఇప్పుడు మంచి లాభాలు వస్తుండటంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలోని మదనపల్లి,

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Tomato Price Hike: టమాటా ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి.. కిలో రూ.100 వరకు చేరిన రేటు, వంటింటిపై పెరిగిన భారం
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