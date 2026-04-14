Road Accident: సంగారెడ్డి జిల్లాలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఏఎస్ఐ గోవింద్ నాయక్ ను పోలీసు వాహనమే బలితీసుకుంది. మానూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గోవింద్ నాయక్ స్టేషన్ ముందు నిలబడి ఉండగా.. పోలీసు వాహనం ఒక్కసారిగా ఆయనపైకి దూసుకెళ్లింది. హోంగార్డు రామారావు వాహనాన్ని నడుపుతుండగా వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోవడంతో గోవింద్ నాయక్ ను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో గోవింద్ నాయక్ కు తీవ్ర గాయాలు కాగా.. తోటి సిబ్బంది వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే తీవ్రగాయాలు కావడంతో చికిత్స పొందుతూ గోవింద్ నాయక్ మృతి చెందాడు.