English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Triple Bedroom Houses: వారికి ట్రిపుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్లు..సీఎం చంద్రబాబు సంచలన ప్రకటన

Triple Bedroom Houses: వారికి ట్రిపుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్లు..సీఎం చంద్రబాబు సంచలన ప్రకటన

Triple Bedroom Houses AP: మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అమరావతిలో జరిగిన వేడుకల్లో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కొన్ని కీలక ప్రకటనలు చేశారు. సమాజంలో మారుతున్న కుటుంబ వ్యవస్థలు, జనాభా తగ్గుదల వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి సంచలన ప్రకటనలు చేశారు. ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నవారికి త్రిబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

Triple Bedroom Houses AP: మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అమరావతిలో జరిగిన వేడుకల్లో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కొన్ని కీలక ప్రకటనలు చేశారు. సమాజంలో మారుతున్న కుటుంబ వ్యవస్థలు, జనాభా తగ్గుదల వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి సంచలన ప్రకటనలు చేశారు. ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నవారికి త్రిబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News