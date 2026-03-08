Triple Bedroom Houses: వారికి ట్రిపుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్లు..సీఎం చంద్రబాబు సంచలన ప్రకటన

Triple Bedroom Houses AP: మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అమరావతిలో జరిగిన వేడుకల్లో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కొన్ని కీలక ప్రకటనలు చేశారు. సమాజంలో మారుతున్న కుటుంబ వ్యవస్థలు, జనాభా తగ్గుదల వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి సంచలన ప్రకటనలు చేశారు. ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నవారికి త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
Triple Bedroom Houses AP: మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అమరావతిలో జరిగిన వేడుకల్లో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కొన్ని కీలక ప్రకటనలు చేశారు. సమాజంలో మారుతున్న కుటుంబ వ్యవస్థలు, జనాభా తగ్గుదల వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి సంచలన ప్రకటనలు చేశారు. ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నవారికి త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.