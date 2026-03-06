English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Trisha Tvk Vijay: తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ నుంచి ఎన్నికల బరిలో త్రిష..?.. ఎక్కడి నుంచంటే.?

Trisha Tvk Vijay: తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ నుంచి ఎన్నికల బరిలో త్రిష..?.. ఎక్కడి నుంచంటే.?

Trisha Vijay Thalapathi: త్రిష, విజయ్ దళపతి ఇటీవల చెన్నైలోజరిగిన ఒక వివాహ రిసెప్షన్ లో ఒకే కారులో జంటగా చట్టాపట్టాల్ వేసుకుని వచ్చారు. అది కూడా మ్యాచింగ్ దుస్తులు ధరించి రూమర్స్ రాయుళ్లకు మరింత మసాలా ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో త్రిష.. టీవీకే పార్టీ నుంచి చెన్నైలో బరిలో ఉంటారని వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా విజయ్ డైవర్స్ తీసుకుని త్రిషను పెళ్లి చేసుకుంటారని కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది. మరోవైపు విజయ్ సతీమణి సంగీత డైవర్స్ కోసం చెంగల్పట్టు కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. సంగీతకు 250 కోట్లిచ్చి వదిలించుకునేందుకు రెడీ అయిపోయినట్లు సోషల్ మీడియా కోడై కూస్తుంది. 
 

Video ThumbnailPlay icon

Trending News