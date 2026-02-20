Tirumala: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్‌ త్రిష విజువల్స్‌..!

Actress Trisha Visits Tirumala: నటి త్రిష నిన్న తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. శ్రీవాణి ట్రస్టు బ్రేక్ దర్శనం చేసుకుని తిరుమలేశుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. సాయంత్రం శ్రీవారికి నైవేద్య విరామ సమయంలో వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ మీదుగా శ్రీవారి మహాద్వారానికి ఆమె చేరుకున్నారు. ఆ విజువల్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Actress Trisha Visits Tirumala: తెలుగు, తమిళంతోపాటు వివిధ భాషల్లో నటించి అందరిని మెప్పించిన హీరోయిన్ త్రిష. నిన్న తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. శ్రీవాణి ట్రస్ట్ కోట దర్శించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు. తిరుమల చేరుకున్న త్రిష సాయంత్రం ఐదు గంటలకు టీటీడీ అధికారులు ఆమెకు స్వాగతం పలికి శ్రీవారి దర్శనం చేయించారు. అనంతరం తీర్థప్రసాదాలు కూడా అందించారు. అయితే తిరుమల వెలుపల హీరోయిన్ గుర్తుపట్టిన భక్తులు భక్తులు సెల్ఫీలు ఫోటోలు తీసుకోవడానికి కూడా ఆమె వెంట పడ్డారు. త్రిష సింగిల్గా రావడంతో ఎక్కువ భక్తులు చుట్టూ గుమిగూడారు. దీంతో త్రిష కాస్త ఇబ్బంది పడుతూనే వెళ్లిపోయింది. తాజాగా ఆమె మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించబోతుంది. విశ్వాంభర సినిమాతో చిరంజీవి సరసన నటిస్తుంది.