/అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో నన్ను ఓడించేందుకు డ్రాగన్‌ కుట్ర: ట్రంప్‌ సంచలన ఆరోపణలు..

Trump Accuses China: అమెరికాలో డెమొక్రాట్లు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాల్ల్లో విదేశీయులు అక్రమంగా రిజిస్టర్ అయ్యారని తెలిపారు. అమెరికా ఓటర్ల జాబితా విదేశీ ప్రభుత్వాల చేతుల్లో ఉందని ట్రంప్ మండిపడ్డారు. అమెరికాలో ఎన్నికల వ్యవస్థ చాలా బలహీనంగా ఉందని అర్థం అవుతోందని తెలిపారు. చైనాతో పాటు రష్యా, ఇరాన్, ఉత్తర కొరియా వంటి దేశాలు అమెరికా ఎన్నికల్లో జోక్యానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఓటింగ్లో అక్రమాలు జరగకుండా సంస్కరణలు అవసరమన్నారు. ఓటరు నమోదులో పౌరసత్వ పత్రాలు చూపించడం తప్పనిసరి చేయాలని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాది ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలమైన మిలిటరీ వ్యవస్థ అని అభిర్ణించారు. ఇరాన్పై చేసిన యుద్ధంలో అతిపెద్ద విజయం సాధించినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఇక అమెరికా ఎన్నికల్లో తాము ఎప్పుడూ జోక్యం