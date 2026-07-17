Gruhajyoti Scheme Elnino Effect: గృహజ్యోతి పథకం లబ్ధిదారులపై ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. గృహజ్యోతి కింద ఇళ్లలో 200 యూనిట్లలోపు విద్యుత్ను వినియోగించిన లబ్దిదారులకు జీరో బిల్లు వస్తుంది. అంటే వారు బిల్లు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే, ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడమే కాక ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం లేదు. వానా కాలంలోనూ ఉక్కపోత కొనసాగుతోంది. దీంతో ఇళ్లలో ఫ్యాన్లు, కూలర్ల వాడకం వేసవి మాదిరిగానే కొనసాగుతోంది. అలాగే, వర్షాలు లేక భూగర్భ జలాలు అడుగంటడంతో.. ఇళ్లలోని మోటార్లు, బోర్లు నడిపే సమయం కూడా పెరిగిపోయింది. దీంతో నెలవారీ విద్యుత్ వినియోగం 200 యూనిట్ల పరిమితి దాటుతోంది. దీంతో గృహజ్యోతి లబ్ధిదారులు జీరో బిల్లుకు దూరమవుతున్నారు. ఇలా ఎల్నినో