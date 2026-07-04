/తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ భారీ హెచ్చరిక.. రాబోయే 2 రోజులు ఆ జిల్లాల్లో అసాధారణ వర్షాలు!

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Published: Jul 04, 2026, 03:00 PM|Updated: Jul 04, 2026, 03:03 PM

TS Rains Alert: గత మూడు రోజులుగా తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ వానాకాలం సీజన్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఎన్నడూ లేని విధంగా వర్షాలు పడుతుండటంతో, వాతావరణం మేఘావృతమై చల్లగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ మరియు హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలంగాణకు వర్ష సూచన అలర్ట్‌ను జారీ చేశాయి. రాబోయే రెండు మూడు రోజుల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. బంగాళాఖాతంలోని అల్పపీడనం తీవ్రరూపం దాల్చితే, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో వర్షాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్‌లో మల్కాజిగిరి, సికింద్రాబాద్,

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