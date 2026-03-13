English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • RTC Strike: మరోసారి సమ్మెకు సిద్ధమవుతున్న తెలంగాణ ఆర్టీసీ..

RTC Strike: మరోసారి సమ్మెకు సిద్ధమవుతున్న తెలంగాణ ఆర్టీసీ..

Telangana RTC Strike: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికులు మరోసారి సమ్మెకు సిద్ధమవుతున్నారు. తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఆర్టీసీ కార్మిక జేఏసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు బస్‌ భవన్‌కు వెళ్లి సమ్మె నోటీసు ఇవ్వనున్నారు. ఆర్‌టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. 

  • Mar 13, 2026, 01:01 PM IST

Telangana RTC Strike: ఈ నెల 24న హైదరాబాద్‌లోని ఇందిరాపార్క్ వద్ద కార్మిక సంఘాలు దీక్ష చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెనుకడుగు వేయకూడదని కార్మిక జేఏసీ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. గత సంవత్సరం మే నెలలో సమ్మెకు సిద్ధమైన ఆర్టీసీ కార్మికులు, అప్పటి మంత్రి ఇచ్చిన హామీ నేపథ్యంలో సమ్మెను విరమించుకున్నారు. అయితే సంవత్సరం గడిచినా కార్మికుల సమస్యలకు పరిష్కారం లభించలేదని కార్మిక సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని కార్మిక సంఘాలను కలుపుకొని ఈసారి సమ్మెకు వెళ్లాలని ఆర్టీసీ కార్మికులు నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News