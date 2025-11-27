TTD: యాంకర్ శివ జ్యోతికి షాకిచ్చిన టీటీడీ.. ఆధార్ కార్డు బ్లాక్.. స్వామీ దర్శనాలపై నిషేధం..!

TTD Big Shock To Anchor Shiva Jyothi: ప్రముఖ యాంకర్ శివ జ్యోతికి TTD బోర్డు షాకిచ్చింది. తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాలపై జీవితకాల నిషేధం విధించింది. ఈ మేరకు అధికారులు ఆమె ఆధార్ కార్డును బ్లాక్ చేశారు. అయితే, ఇటీవల శివజ్యోతి తిరుమల వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. దర్శనం క్యూ లోనే లో నిల్చొని వీడియో తీస్తూ రిచెస్ట్ బెగ్గర్లమ్ అని, ప్రసాదం అడుక్కుంటున్నాం అంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ వీడియోపై స్వామివారి భక్తుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ వీడియో రిలీజ్ చేసింది శివజ్యోతి. నేను మాట్లాడింది తప్పు. అందుకు ముందుగా భక్తులందరికీ నా క్షమాపణలు చెప్తున్నాను. నేను వేరే ఏ దురుద్దేశంతో అలా అనలేదు. నాకు వెంకటేశ్వరా స్వామీ అంటే చాలా ఇష్టం. చాలా కాలం తరువాత పుట్టబోతున్న ఈ నా బిడ్డను కూడా ఆ స్వామీ ఇచ్చాడంటూ చెప్పుకొచ్చింది. అయినప్పటికి టీటీడీ బోర్డు తాజాగా ఆమె ఆధార్ కార్డును బ్లాక్ చేసింది. మరి ఈ విషయంపై శివజ్యోతి ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి.