BR Naidu: తాట తీస్తాం.. మాజీ సీఎం జగన్ కు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన టీటీడీ చైర్మన్..

Br naidu: గత ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమలలో అనేక అక్రమాలు జరిగాయని టీటీడీచైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అన్నారు. తాము ఒక్కొక్కటి దారిలో పెడుతూ వస్తున్నామన్నారు. జగన్, భారతీ రెడ్డి తిరుమలకు వచ్చి గుండు కొట్టించుకుని, నిలువు నామం ధరిస్తారా అంటూ సవాల్ విసిరారు. వీళ్లు ప్రసాదాలు తీసుకొరు కానీ వాళ్ల మీడియాల్లో తిరుమలపై భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ప్రసారాలు చేస్తున్నారని,దీనిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. గత చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి అనేక అక్రమాలు చేశాడన్నారు. తిరుమలకు మరల పూర్వవైభవం దిశగా టీటీడీ అనేక చర్యలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుందన్నారు.