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Tirumala: తిరుమలలో మరోసారి ఆగమశాస్త్ర ఉల్లంఘన.. ఆలయంపై హెలికాప్టర్ సంచారం

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 17, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:12 PM IST

Tirumala: శ్రీవారి ఆలయంపై హెలికాప్టర్ కలకలం సృష్టించింది. ఆనంద నిలయం మీదిగా హెలికాప్టర్ వెళ్లింది. శ్రీవారి ఆలయ గోపురంపై నుంచి ఎలాంటి విమానాలు, హెలికాప్టర్లు వెళ్లకూడదనే నిబంధన ఉంది. అయినా హెలికాప్టర్ వెళ్లడంపై భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పదే పదే శ్రీవారం ఆలయంపై హెలికాప్టర్లు వెళ్లడాన్ని తప్పుబట్టారు. శ్రీవారి ఆలయం గోపురంపై నుంచి హెలికాప్టర్ వెళ్లిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీంతో నెటిజన్లు సైతం టీటీడీ అధికారులపై విమర్శలు చేస్తున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిని గుర్తించి టీడీపీ కఠినంగా వ్యవహరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

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