/Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ మరో శుభవార్త.. రద్దీ వేళ సంబర పడుతున్న భక్తులు..

Tirumala: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. వేసవి సెలవులు ముగుస్తుండటంతో స్వామి వారి దర్శనం కోసం భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. రెండు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లు నిండిపోయి శిలాతోరణం వరకు భక్తుల క్యూలు కట్టారు. సర్వదర్శనానికి 24 నుంచి 30 గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ క్రమంలో టీటీడీ రీ ఎంట్రీపై భక్తులు ఎక్కువగా అవగాహన కల్పిస్తుంది. వైకుంఠం క్యూ లైన్ లోకి వెళ్లాక టోకెన్ స్కాన్ చేసుకుని 17వ నెంబర్ ఎగ్జీట్ నుంచి బైటకు రావచ్చు. మరల దర్శనం సమయంకు కొంచెం ముందు రీఎంట్రీ ద్వారం గుండా మరల క్యూలైన్ లోకి భక్తులను టీటీడీ అనుమతిస్తుంది. ఆ సమయంలో రూమ్ లో రెస్ట్ తీసుకొవడం లేదా ఇతర దర్శనీయ ప్రదేశాలు చూడడానికి