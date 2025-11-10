Tirumala Video: తిరుమలలో అపచారం.. అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో చేపలు పులుసు తింటూ..!

Tirumala Video: తిరుమల పవిత్ర పుణ్య క్షేత్రానికి మొక్కులు తీర్చుకోవడానికి నడిచి వెళ్లే అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో టీటీడీలో పనిచేసే ఉద్యోగులు ఎండు చేపలు (కారవాడి) పులుసును తింటూ కనిపించారు. భక్తులు ఆ వాసన చూసి అభ్యంతరం చేశారు. ఉద్యోగులు అయి ఉండి ఇలా మాంసాహార వంటలు తెచ్చుకొని తింటారా..? అని మండిపడుతున్నారు. వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు భక్తులు. విషయం తెలుసుకున్న టీటీడీ.. ఔట్ సోర్సింగ్లో పని చేసే రామస్వామి, సరసమ్మ ఉద్యోగులను తొలగించింది. వారిద్దరిపై తిరుమల టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.