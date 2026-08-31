/తిరుమలలో ఘనంగా కారీరిష్టి యాగం..సకాలంలో వర్షాల కోసం వరుణ జపం, ప్రత్యేక హోమాలు ప్రారంభం!

ఈ కార్యరిష్ట యాగం ప్రారంభ సందర్భంలో, వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా, సంప్రదాయబద్ధంగా అంకురార్పణ ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. ఈ యాగ క్రతువులో భాగంగా గణపతి పూజ, పుణ్యహవచనం, ప్రాయశ్చిత్త హోమం వంటి వివిధ రకాల శాస్త్రోక్తమైన ప్రక్రియలను చేపట్టారు. ఈ యాగ కార్యక్రమం సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు నిరంతరంగా కొనసాగుతుందని వేద పండితులు వివరించారు. ఈ యాగ కార్యక్రమాల్లో 32 మంది వేద సౌత్ర స్మార్త పండితులు పాల్గొని శాస్త్రోక్తంగా యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ యాగ క్రతువు అంతిమంగా మహా పూర్ణాహుతితో అత్యంత వైభవంగా ముగియనుంది అని వేద విజ్ఞాన పీఠం ప్రిన్సిపల్ కేసిస్ అవధాని వెల్లడించారు.