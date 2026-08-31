Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /తిరుమలలో ఘనంగా కారీరిష్టి యాగం..సకాలంలో వర్షాల కోసం వరుణ జపం, ప్రత్యేక హోమాలు ప్రారంభం!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 31, 2026, 08:00 PM|Updated: Aug 31, 2026, 08:03 PM

ఈ కార్యరిష్ట యాగం ప్రారంభ సందర్భంలో, వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా, సంప్రదాయబద్ధంగా అంకురార్పణ ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. ఈ యాగ క్రతువులో భాగంగా గణపతి పూజ, పుణ్యహవచనం, ప్రాయశ్చిత్త హోమం వంటి వివిధ రకాల శాస్త్రోక్తమైన ప్రక్రియలను చేపట్టారు. ఈ యాగ కార్యక్రమం సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు నిరంతరంగా కొనసాగుతుందని వేద పండితులు వివరించారు. ఈ యాగ కార్యక్రమాల్లో 32 మంది వేద సౌత్ర స్మార్త పండితులు పాల్గొని శాస్త్రోక్తంగా యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ యాగ క్రతువు అంతిమంగా మహా పూర్ణాహుతితో అత్యంత వైభవంగా ముగియనుంది అని వేద విజ్ఞాన పీఠం ప్రిన్సిపల్ కేసిస్ అవధాని వెల్లడించారు.

Recommended Videos

రూ.22 వేల కోట్ల పర్సనల్ గ్యారెంటీ.. ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు: జీ గ్రూప్‌ అధినేత వివరణ!
03:42
అంబర్‌పేట్ - ముసరంబాగ్ ప్రయాణికులకు ఇక ట్రాఫిక్ కష్టాలు అవుట్: నేడే బ్రిడ్జి ఓపెనింగ్!
04:03
30 ఏళ్ల కల సాకారం.. వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌ను జాతికి అంకితం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు!
06:47
తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే తీపి కబురు.. మార్చి నాటికి 1 లక్ష ఉద్యోగాలు!
03:25
విజయవాడ హైవేపై నిలిచిపోయిన వాహనాలు.. పనుల కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రయాణికులు!
01:22
మహేశ్వరం నర్స్ దారుణ హత్య.. కిటికీ గుండా లోపలికి వచ్చి సనావుల్లా ఘాతుకం.. డీసీపీ వెల్లడి!
05:35
నేపాల్‌లో మళ్లీ జలప్రళయం.. టన్నెల్స్‌లో 930 మంది బందీ.. కొనసాగుతున్న ఆర్మీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్!
07:24
Botsa Satyanarayana KA Paul: బొత్స సత్యనారాయణపై కేఏ పాల్ ఆగ్రహం..బొత్సకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన వీడియో వైరల్!
01:40
Veligonda Project: వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ మొదటి దశ ప్రారంభం..కృష్ణమ్మకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు!
02:02
Romanchakam: సందీప్ రెడ్డి వంగా స్పీచ్ అదుర్స్!
05:05
TG20: విజేత హైదరాబాద్ టీమ్‌కు ఘన సన్మానం!
02:25
PM Modi: ఉజ్బెకిస్థాన్‌తో భారత్ కీలక ఒప్పందం!
02:56

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vaibhav Sooryavanshi: మరోసారి వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం..57 ఏళ్ల నాటి రికార్డు బ్రేక్..సెంచరీ జస్ట్ మిస్!
2
3
4
5