/మహేశ్వరం నర్స్ దారుణ హత్య.. కిటికీ గుండా లోపలికి వచ్చి సనావుల్లా ఘాతుకం.. డీసీపీ వెల్లడి!

ముందు రోజు రాత్రి 10:30 వరకు ఆమె బంధువులతో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నట్లు తెలిసినట్లు డీసీపీ వెల్లడించారు. మరుసటి రోజు ఉదయం ఆమె ఫోన్లకు స్పందించకపోవడం, డోర్ లోపల నుండి లాక్ చేసి ఉండటంతో ఆమె చిన్నమ్మను పిలిపించాము. ఆమె రాకకాని చేయి వేయకపోవడంతో, కొలీగ్స్ సహాయంతో కిటికీని పగులగొట్టి లోపలికి వెళ్లి చూడగా, ఆమె రక్త గాయాలతో మరణించి ఉండటం గమనించాం వెంటనే ఇన్ స్పెక్టర్, ఏసీపీ, మా క్లూస్ టీమ్, ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో, డాగ్ స్క్వాడ్ వంటి సాంకేతిక బృందాలను సంఘటనా స్థలానికి పిలిపించి, ఆ ప్రాంతాన్ని సీల్ చేసి దర్యాప్తు చేశామన్నారు. సీసీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా, ఎంట్రన్స్ ద్వారా ఎటువంటి అనుమానాస్పద కదలికలు లేవు. అయితే, క్వార్టర్లోని ఒక