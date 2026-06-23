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Tuni Girl Missing: తోటల్లో తిరిగే వాళ్లే ఎత్తుకెళ్లారా? జ్ఞానేశ్వరి కేసులో తెరపైకి షాకింగ్ కోణం!

Published: Jun 23, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:35 PM IST

Tuni Girl Missing Case: తుని చిన్నారి మిస్సింగ్‌ కేసులో బిగ్‌ ట్వీస్ట్‌.. సంచార జాతి వారు రోడ్డు మీదకు వస్తుంటారు. అక్కడ సిసి కెమెరాలు లేవు, దారి కూడా పక్కకు వెళ్ళే అవకాశం లేదు. ప్రతి తోట మధ్య ఫెన్సింగ్ ఉంది, మరి చిన్నారి ఆ ఫెన్సింగ్ దాటి ఎలా వస్తుంది? రాత్రి వేళ చీకటిగా ఉంటుంది, జంతువులు ఉన్నాయని పోలీసులు చెబుతున్నారు కానీ, ఇప్పటివరకు ఎక్కడా జంతువుల జాడ కనిపించలేదు. ఈ దారిలో నడుస్తుంటే ఆకుల శబ్దానికే ఎవరైనా ఉన్నారేమో అన్న భయం వేస్తోంది. తోటల్లో మామిడికాయలు, జీడి గింజలు ఏరుకోవడానికే వలస కార్మికులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. ఆ సంచార జాతి వారు ఈ అమ్మాయిని తోటలో చూసి తీసుకెళ్లారా

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