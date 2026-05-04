TVK Vijay: చెన్నైలో విజయ్‌ ఇంటి వద్ద భద్రత పెంపు విజువల్స్‌!

Security Increased Near Vijay's House in Chennai: టీవీకే విజయ్ ఇంటి వద్ద ఇప్పటికే భద్రత కూడా పెంచారు. విజయ పథంలో దూసుకెళ్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే విజయ్ తండ్రి తిరుత్తాణీ మురుగన్ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు కూడా నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం మొదటిస్థానంలో టీవీకే విజయ్ పార్టీ దూసుకెళ్తోంది. రెండో మూడో స్థానంలో అన్నాడీఎంకే, డీఎంకే ఉన్నాయి.
Security Increased Near Vijay's House in Chennai: తమిళనాడులో దూసుకెళ్తున్న TVK పార్టీ. ఇప్పటికే 104 స్థానాల్లో TVK లీడ్.. రెండో స్థానంలో అన్నాడీఎంకే.. మూడో స్థానానికి పరిమితమైంది డీఎంకే. విజయ్ ఇంటి ముందు సెక్యూరిటీ సిబ్బందిని కూడా పెంచారు. తమిళనాడులోని 234 నియోజకవర్గాలకు ఏప్రిల్ 23వ తేదీన ఒకే విడతలో పోలింగ్ జరిగింది. డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే, టీవీకే పార్టీల మధ్య ప్రధాన పోటీ జరుగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన 62 కేంద్రాలలో పోలైన ఓట్లను లెక్కిస్తున్నారు. ఇక ఈరోజు ఉదయం 8 గంటలకు పోస్టల్ ఓట్లను కూడా లెక్కించారు. కొద్ది గంటల్లో విజయ్ పార్టీ గెలుపుపై అధికారిక ప్రకటన కూడా వెలువడుతుంది.