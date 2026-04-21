TVK Vijay: పెళ్లి బట్టలతో రోడ్డుపై నిలబడ్డ జంటను చూసి కారు ఆపిన విజయ్.. పెళ్లికూతురి హంగామా చూడండి!

TVK Vijay Newly Wed Couple Video: టీవీకే విజయ్ తన సింప్లిసిటీతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. రోడ్డుపై వెళ్తున్న అతడికి పెళ్లి బట్టలతో జంట కనిపించింది. ఇక వెంటనే కారు విజయ్ లోపలికి వారిని పిలిచి మరీ ఆశీర్వదించారు. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున అభిమాన హీరోని చూడగానే పెళ్లికూతురుతోపాటు అందరూ ఈలలు వేసి హంగామా చేశారు. ఆ వీడియో నెట్టింటా వైరల్ అవుతోంది.
TVK Vijay Newly Wed Couple Video: టీవీకే విజయ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. నేటితో ఎన్నికల ప్రచారం కూడా ముఖ్యం ఉంది. దీంతో నిన్న హోరాహోరీగా రాజకీయ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిపారు. ఎల్లుండి శాసనసభ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు. అయితే టీవీకే విజయ్ తన ప్రచారంలో వెళుతున్న సమయంలో పెళ్లి బట్టలతో రోడ్డుపై ఓ జంట కనిపించింది. దీంతో ఆయన సింప్లిసిటీ ఏంటో బయటపడింది. వెంటనే విజయ్ కారు ఆపి ఆ జంటను పిలిచి మరి ఆశీర్వదించారు. తన అభిమాన హీరోను చూడగానే ఇక పెళ్లికూతురు ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు. ఈలలు వేస్తూ హంగామా చేస్తూ ఉన్న వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది. తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికలు ఎల్లుండి జరగనున్నాయి. విజయ్ చెన్నైలోని పెరంబుర్ నియోజకవర్గ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు.