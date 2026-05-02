Chengicherla Case: చెంగిచెర్లలో అత్తపై అల్లుడి దాడి.. ఫిట్స్ అంటూ డ్రామా.. కట్ చేస్తే అసలు నిజం వెలుగులోకి!

Chengicherla Case: మేడ్చల్ జిల్లాలో అల్లుడి దాడిలో అత్త మృతి చెందిన ఘటన ఇప్పుడు హట్ టాపిక్గా మారింది. అత్తను బలవంతంగా తీసుకెళ్లిన అల్లుడు చివరికి ఆమె ఫిట్స్ వచ్చి చనిపోయిందంటూ డ్రామా ప్లే చేశాడు. చివరికి అతడే దాడి చేసి చంపినట్టు సీసీ ఫుటేజీలో బయటపడింది. ఈ విషాద ఘటన మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చెంగిచెర్లలో జరిగింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అల్లుడిని రిమాండ్కు తరలించారు. అయితే సీసీ ఫుటేజీలో అల్లుడు హెల్మెట్తో ఆమె తలపై దాడిచేసినట్టు స్పష్టంగా రికార్డు అయింది. అదే క్రమంలో ఆమె బైక్ పై నుంచి రోడ్డుపై పడిపోయినట్లు గుర్తించారు. ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలతో చికిత్స పొందుతూ ఏప్రిల్ 30న అత్త అరుణ మృతి చెందింది.