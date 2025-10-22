UAE: యూఏఈకి బయలుదేరిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు..

UAE CM Chandrababu Naidu: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు యూఏఈ పర్యటనలో ఉన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఉదయం బయలుదేరారు. ఆయన అక్కడ నిర్వహించనున్న భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరుకానున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మూడు రోజులపాటు పర్యటించనున్నారు.
UAE CM Chandrababu Naidu: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు యూఏఈ సదస్సుకు బయలు దేరారు. ఆయన మొత్తంగా ఐదు సంస్థల ప్రతినిధులతో భేటీ కానున్నారు. నవంబర్ 14, 15 తేదీల్లో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరు కావాలని ఆహ్వానించారు. డయాస్పోరా సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో శోభా గ్రూప్, లూధా గ్రూప్, దుబాయ్ ఫ్యూచర్ ఫౌండేషన్ సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధులతో ఆయన సమావేశం అవుతారు