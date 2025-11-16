English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bandi Sanjay: మతం మారిన ఇతరులు మరల హిందూమతంలోకి రావాలి.. బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bandi Sanjay: మతం మారిన ఇతరులు మరల హిందూమతంలోకి రావాలి.. బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bandi Sanjay: హిందువులంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చి ఓటు బ్యాంకుగా మారాలని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ పిలుపునిచ్చారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఫలితం తర్వాత హిందువుల్లో కసి పెరిగిందన్నారు. కూకట్ పల్లిలో కాపు సమాజం కార్తీక వనభోజనాల్లో కేంద్ర మంత్రి పాల్గొని సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇతర మతాల్లోకి వెళ్లిన వారంతా ‘ఘర్ వాపసీ’ ద్వారా తిరిగి హిందూ ధర్మంలోకి రావాలని కోరారు. అలా తిరిగి వచ్చేవారి కోసం హిందూ ధర్మ రక్షణ ద్వారాలు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయని హామీ ఇచ్చారు.ఇక నైన మనధర్మంను కాపాడుకొవడానికి అందరు ఒకతాటిపైకి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు కులాలు తమ సామాజికవర్గ సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తూనే, హిందూ ధర్మ పరిరక్షణకు పాటుపడాలని పిలుపునిచ్చారు. 
 

