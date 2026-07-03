/తిరుమలలో వీఐపీల సందడి.. శ్రీవారి అభిషేక సేవలో కేంద్ర మంత్రులు, వీడియో వైరల్!

Ministers Tirumala Darshan: తిరుమలలో ప్రముఖుల సందడి వాతావరణ నెలకొంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమలకు ప్రముఖుల రాక కొనసాగుతోంది. రాజకీయ, సినీ, సామాజిక రంగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు శ్రీవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. అభిషేక సేవ అనంతరం వారు శ్రీవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆలయ సాంప్రదాయాల మేరకు అర్చకులు వేద ఆశీర్వాచనం అందించారు. ఆ తర్వాత టిటీడి అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను శేష వస్త్రంతో పాటు ప్రముఖులకు అందజేశారు. శ్రీవారి కృప దేశ ప్రజలందరిపై ఉండాలని, రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని వారు ప్రార్థించినట్లు నేతలు పేర్కొన్నారు.