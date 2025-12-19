English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral Video: భార్యను కాపురానికి పంపాలంటూ అత్త కాళ్లపై పడిన అల్లుడు.. వీడియో వైరల్..!

Man Falls At Feet Of Mother In Law: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అలీగఢ్‌లో విచిత సంఘటన జరిగింది. మధుర జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తికి గొండా జిల్లాకి చెందిన మహిళతో తొమ్మిదేళ్ల కిందట పెళ్లి కాగా.. వారికి ముగ్గురు పిల్లల్లున్నారు. అయితే తరచూ ఆ భర్త భార్యని వేధిస్తుండటంతో పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. అంతేకాకుండా సదరు భర్తపై దాడి, మానసిక వేధింపులపై మహిళా పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు కూడా చేసింది. ఈ క్రమంలో డిసెంబర్‌ 17న కౌన్సెలింగ్ కోసం ఇరు వర్గాలను పోలీసులు పిలిచారు. దీంతో భార్యతో కలిసి జీవిస్తానని పోలీస్‌ అధికారిణికి అతడు హామీ ఇవ్వగా.. మరోసారి కౌన్సిలింగ్‌కు రావాలని చెప్పారు. కౌన్సిలింగ్‌ తర్వాత పోలీస్‌ స్టేషన్‌ బయట భార్యను తన ఇంటికి పంపాలని అత్తను ఆ వ్యక్తి వేడుకున్నాడు. ఆమె కాళ్లపై పడి ప్రాధేయపడ్డాడు. అత్త ఒప్పుకోకపోవడంతో ఆమె కాళ్లు విడిచిపెట్టలేదు. చివరకు పోలీసుల జోక్యంతో అత్త కాళ్లు విడిచిపెట్టాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌‌గా మారింది.

