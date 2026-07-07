/రూ.20 వేలు దొంగతనం చేసిన పోలీస్.. డ్రక్ డ్రైవర్ సాహసం చూడండి

UP Police Theft Video: ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓ పోలీస్ దొంగతనం చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. హమీర్పూర్ టోల్ ప్లాజా వద్ద డ్రాప్ చేయమని.. ట్రక్ డ్రైవర్కు లిఫ్ట్ ఓ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ అడిగారు. టోల్ ప్లాజా వద్ద దిగిన అనంతరం తన వ్యక్తిగత కారులో వెళ్లిపోగా.. ఇంతలో తన వద్ద ఉన్న రూ.20 వేలు మాయం అయ్యాయని ట్రక్ డ్రైవర్ గుర్తించాడు. ఆ పోలీస్ కారును 10 కిలోమీటర్లు వెంబడంచి.. చివరికి ఓ చోట అతడిని పట్టుకుని నిలదీశాడు. రూ.20 వేలు ఎక్కడ అని నిలదీస్తే.. సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ బెదిరింపులకు దిగాడు. అయినా ట్రక్ డ్రైవర్ బెదరకుండా ఎదురొడ్డి.. రూ.20 వేలు పోలీస్ జేబులో నుంచి రికవర్ చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో