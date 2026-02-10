Upasana Konidela: ట్విన్స్ పుట్టాక తొలిసారి వీడియో షేర్ చేసిన మెగా కోడలు ఉపాసన కొణిదెల

Upasana Konidela Video: మెగా కోడలు ఉపాసన కొణిదెల ఇటీవల ట్విన్స్కు జన్మనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. జనవరి 31న రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు ఆడ, మగ కవల పిల్లలకు తల్లిదండ్రులయ్యారు. వీరికి మొదట క్లీంకార 2023లో జన్మించింది. ఇప్పుడు చిరంజీవి ఫ్యామిలిలో మరో ఇద్దరు మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ట్విన్స్ పుట్టాక ఉపాసన తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. తన డెలివరీ ప్రాసెస్.. అపోలో ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అయినప్పటి నుంచి ట్విన్స్ జన్మించి ఫ్యామిలీ, ఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకునే వరకు జరిగిన పరిణామాలని ఆమె పంచుకున్నారు. ఈ వీడియోలో రామ్ చరణ్ తన సతీమణి ఉపాసనని అపోలో ఆసుపత్రికి తీసుకెళుతున్న దృశ్యాలు, ఉపాసన డెలివరీకి డాక్టర్స్ టీం చేస్తున్న ఏర్పాట్లు చూపించారు. అదే విధంగా ఉపాసన పర్సనల్ ఆధ్యాత్మిక గురువు, జ్యోతిష్యుడు మహేష్ బాంగ్ చెబుతున్న మాటలు కూడా ఈ వీడియోలో ఉన్నాయి.