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భారత్పై డోనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర నిర్ణయం.. 100% టారిఫ్ హెచ్చరికలతో ప్రకంపనలు! అసలేం జరిగిందంటే?
Written By
Renuka Godugu
Published: Sep 17, 2026, 01:20 PM
|
Updated: Sep 17, 2026, 01:20 PM
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US House Passes Russia Sanctions Bill Trump May Impose Up to 100 Percent Tariffs on India
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