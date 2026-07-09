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ఖమేనీ అంత్యక్రియల వేళ అమెరికా భీకర దాడులు.. ఇరాన్ మిలిటరీ స్థావరాలపై క్షిపణుల వర్షం!
Published: Jul 09, 2026, 12:40 PM
|
Updated: Jul 09, 2026, 12:40 PM
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US Iran War 2026 US Air Strikes on Iran Military Bases Ahead Khamenei Funeral
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