US Plane: పశ్చిమాసియాలో కుప్పకూలిన అమెరికా మిలిటరీ విమానం..

US Plane Crash: పశ్చిమాసియాలో అమెరికా వైమానిక దళానికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఇరాక్ గగన తలంలో అమెరికాకు చెందిన కేసీ-135 మిలిటరీ విమానం  ప్రమాదానికి గురై కుప్పకూలింది. ఆ సమయంలో ఆరుగురు సిబ్బంది ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీలో భాగంగా సైనిక కదలికలు చేపడుతుండగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ అధికారికంగా ధృవీకరించింది.

  • Mar 13, 2026, 01:05 PM IST

US Plane Crash: అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన కేసీ-135 స్ట్రాటో ట్యాంకర్ విమానం. ఇది సాధారణంగా గాలిలోనే ఇతర యుద్ధ విమానాలకు ఇంధనం నింపడానికి ఉపయోగిస్తారు. కూలిన విమానంలో ఆరుగురు సిబ్బంది ఉన్నారు. పశ్చిమ ఇరాక్ ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ మిషన్‌లో మొత్తం రెండు విమానాలు పాల్గొనగా, అందులో ఒకటి కూలిపోయింది. రెండో విమానం మాత్రం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. విమానం కూలిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన రిస్క్యూ టీమ్స్, అందులోని సిబ్బంది ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. విమానం కూలడానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. 

