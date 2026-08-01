हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Photos
Andhra Pradesh
Telangana
App
logout
Live TV
Lifestyle
India
Entertainment
Video
Sports
World
Health
Spiritual
Business
Social
Home
/
Videos
/
SRSP Project: ఎస్సారెస్పీకి పూర్వ వైభవం తీసుకువస్తా: ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి
Published: Aug 01, 2026, 06:00 PM
|
Updated: Aug 01, 2026, 06:00 PM
join
share
Uttam Kumar Reddy Says We Will Restore SRSP Project To Its Former Glory
Recommended Videos
01:51
Chandrababu: 'ఎర్రబస్సు రాదన్నారు.. ఎయిర్ బస్ వచ్చింది'
05:23
SRSP Project: ఎస్సారెస్పీకి పూర్వ వైభవం తీసుకువస్తా: ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి
04:29
SRSP Project: ఎస్సారెస్పీ ప్రాజెక్టును సందర్శించిన తెలంగాణ మంత్రులు
12:50
Pawan Kalyan Speech: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ఎమోషనల్..భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభం వేడుకలో ఫుల్స్పీచ్!
02:37
Dhimsa Dance: కళ్లు చెదిరేలా థింసా డ్యాన్స్.. మోదీ సంభ్రమాశ్చర్యాలు
02:18
LPG Cylinder Price: సామాన్యులకు గుడ్న్యూస్..భారీగా పడిపోయిన సిలిండర్ ధరలు!
00:53
PM Modi Tour: భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవంపై చంద్రబాబు సమీక్ష
01:21
Mouse Theft Gold: దొంగ ఎలుక.. బంగారం దుకాణంలో చోరీ
00:57
RTC Bus Driver: రీల్స్ చూస్తూ ఆర్టీసీ బస్ డ్రైవింగ్.. సస్పెండ్
02:37
Palla Srinivasa Rao: భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ఏపీకి మణిహారం.. పల్లా శ్రీనివాసరావు కీలక వ్యాఖ్యలు
01:38
Surekha Vani: నిరం సినిమాపై నటి సురేఖా వాణి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు.. కథ అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది!
06:44
Medigadda Barrage: మేడిగడ్డకు భారీ వరద ఇన్ఫ్లో.. NDSA మార్గదర్శకాలపై భరత్ కీలక విశ్లేషణ
Trending
News
Photos
Videos
కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన ప్రాజెక్ట్.. రూ. 84,000 కోట్ల సముద్ర మంథన్.. ఏంటీ సముద్ర మంథన్?
2
Tirumala: ఇదెక్కడి ఘోరం.. తిరుమలలో భక్తురాలి మెడలో నుంచి చైన్ స్నాచింగ్.. వీడియో వైరల్..
3
Leopard Attack Video: కొంప ముంచిన సెల్ఫీ సరదా.!. టూరిస్టుపై చిరుతపులి దాడి.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
4
Tirumala: తిరుమల సేవలో జపాన్ ఓపెన్ చాంపియన్ పీవీ సింధు.. ఇతర ప్రముఖులు
5
ప్రాజెక్టులపై అవగాహన లేని కేటీఆర్ మళ్లీ అమెరికాలో ఉద్యోగానికి వెళ్లాలి