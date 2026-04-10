Vaibhav Suryavanshi: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ అదరగొడుతోంది. ఇప్పటి వరకు మూడు మ్యాచ్లు ఆడగా మూడింటిలోనూ విజయం సాధించింది. ఆ జట్టు ఖాతలో 6 పాయింట్లు ఉండగా.. ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది. ఇక రాజస్థాన్ విజయాల్లో యువ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ తన వంతు పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. అయితే తాజాగా RR ఓ వీడియోను ఫ్యాన్స్తో పంచుకుంది. ఇందులో వైభవ్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ మధ్యలో రిమోట్ కారుతో ఆటలాడుతుండగా టీమ్ సిబ్బంది వీడియోను రికార్డు చేస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఇక సపోర్టు స్టాఫ్ అయితే.. వైభవ్ను సరదాగా ఆటపట్టించారు. అతడికి ఇంకా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదని, అయినప్పటికి కూడా అతడు కారు నడుపుతున్నాడని అన్నారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.