Mahatma Gandhi Statue in London: లండన్ లో గాంధీజీ విగ్రహానికి అవమానం జరిగింది అహింసా దినోత్సవానికి మూడు రోజులుగా ముందుగా దాడి జరిగింది. ఈ చర్యను భారత హై కమిషన్ తీవ్రంగా ఖండించింది. విగ్రహంపై విద్వేషపూరిత రాతలు కూడా రాశారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన మెట్రోపాలిటన్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు
Mahatma Gandhi Statue in London: మరో రెండు రోజుల్లో గాంధీ జయంతి వేడుక జరగనుంది. దేశవ్యాప్తంగా గాంధీజీ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరుపుతారు. ఆ రోజు డ్రై డే కూడా పాటిస్తారు ఎందుకంటే ఆ రోజు అహింసా దినోత్సవం కాబట్టి. అయితే లండన్ లో ఉన్న గాంధీజీ విగ్రహానికి అవమానం జరిగింది. అహింసా దినోత్సవానికి మూడు రోజుల ముందుగా విగ్రహం పై దాడి జరిపారు. ఈ చర్యను కూడా భారత హై కమిషన్ అత్యంత తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇక ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన మెట్రోపాలిటన్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. విగ్రహానికి పూర్వవైభవం తీసుకువస్తామని అన్నారు.