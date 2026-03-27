Varanasi 2026: వారణాసిలో వైభవంగా శ్రీరామనవమి వేడుకలు..!

Sri Ramanavami Celebrations in Varanasi 2026: చైత్ర నవరాత్రుల్ల నవమి తిథిరోజు ఈ శ్రీరామ నవమి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. మార్చి 27వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా శ్రీరామ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయ తిథి కారణంగా ఈరోజు ఈ శ్రీరామ దినోత్సవం వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. అయితే వారణాసిలో కూడా ఈ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.
Sri Ramanavami Celebrations in Varanasi 2026: వారణాసిలో వైభవంగా శ్రీరామ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ ప్రధానంగా కాశీ విశ్వనాథ ఆలయంతో పాటు సంకట మోచన హనుమాన్ మందిర్, తులసి మానస ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున వారణాసిలో చేరుకొని ప్రత్యేక పూజలు జరిపిస్తున్నారు. ఇక్కడ హనుమాన్ మందిర్ వద్ద పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు చేరుకొని అక్కడ ప్రత్యేక దీపాలు వెలిగిస్తూ రాముల వారి దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు . జై శ్రీరామ్ అంటూ నినాదాలు చేస్తున్నారు. హోమం వంటి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.