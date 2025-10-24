English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kurnool Bus Fire Accident: కావేరి ట్రావెల్స్ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం.. ఆఫీసులు మూసివేసి పరార్

Kurnool Bus Fire Accident: కర్నూలు జిల్లాలో అగ్ని ప్రమాదంలో వూమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ బస్సులో ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో పదుల సంఖ్యలో మృతి చెందారు. బస్సు ప్రమాదంపై వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోంది. కూకట్‌పల్లి ట్రావెల్స్‌ ఆఫీసుకు తాళం వేసి పరారయ్యారు సిబ్బంది. నగరంలో వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ ఆఫీసులు మూసివేశారు. బస్సు ఫిట్‌నెస్‌ వాలిడిటీ కాలం చెల్లినట్లుగా గుర్తించారు. 31-03-25 వరకు మాత్రమే ఫిట్‌నెస్‌ వాలిడిటీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫిట్‌నెస్‌ లేకున్నా వేమూరి కావేరి బస్సు నడిపిస్తున్నారు. దీనిపై ఇప్పటి వరకు ట్రావెల్స్‌  యాజమాన్యం స్పందించలేదు. నగర వ్యాప్తంగా వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ ఆఫీసులను మూసివేశారు. దీంతో బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

