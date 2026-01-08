Mana Sankara Vara Prasad Garu Pre Release Event: మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా, విక్టరీ వెంకటేష్ అతిథి పాత్రలో నటిస్తున్న చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్గా జరిగింది. ఈ వేడుకలో వెంకటేష్ తనదైన ఎనర్జీ, గ్రేస్తో అభిమానులను ఉర్రూతలూగించారు. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడితో కలిసి ఆయన చేసిన డ్యాన్స్ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇక తన మిత్రుడు వెంకటేష్ డ్యాన్స్ చూసి ఫిదా అయిన మెగాస్టార్ కూడా తన సీట్లో నుంచే హుషారుగా హుక్ స్టెప్ వేయడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.