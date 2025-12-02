Venu Swamy: సమంత రెండో పెళ్లిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి

Venu Swamy Comments: నటి సమంత రెండో పెళ్లిపై జ్యోతిష్యుడు వేణు స్వామి స్పందించారు. తనకు ఉదయం నుంచి ఒకటే ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయన్నారు. రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సమంత జీవితం ఎలా ఉండబోతోంది అంటూ పదేపదే ప్రశ్నలు వేస్తున్నారని వేణుస్వామి తెలిపారు. తన జీవితం ఎలా ఉంటుందని సమంత అడిగిందా.. ? రాజ్ నిడుమోరీ అడిగాడా.. ? అని రివర్స్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈ విషయాలు గురించి తాను పట్టించుకోలేదని.. కేవలం తన పనులలో తాను బిజీగా ఉన్నానని తెలిపారు. వేణు స్వామి గతంలో నాగచైతన్య రెండో పెళ్లి గురించి మాట్లాడి వివాదాలలో చిక్కుకున్న నేపథ్యంలోనే.. సమంత రెండో పెళ్లి గురించి మాట్లాడటానికి కూడా ఇష్టపడటం లేదని తెలుస్తోంది.