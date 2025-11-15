Jammu Kashmir Police Station Blast Video: జమ్మూ కశ్మీర్లో మరో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఢిల్లీ ఘటన మరువక ముందే పోలీస్ స్టేషన్లో భారీ పేలుడు సంభవించి ఏడుగురు మృతి చెందారు. 30 మందికి ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఈ బ్లాస్ట్కు సంబంధించి వీడియో వైరల్ అవుతుంది.
Jammu Kashmir Police Station Blast Video: కశ్మీర్ పోలీస్ స్టేషన్లో బ్లాస్ట్ జరిగింది. అమ్మోనియం నైట్రేట్ పేలుడు ఘటనలో నౌగామ్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏడుగురు మృతిచెందగా.. 30 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అందులో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఈ ఘనటలో వారి శరీర భాగాలు కూడా 300 అడుగుల దూరంలో ఎగిరి పడ్డాయి. ఈ భయానక దృశ్యాలు సీసీటీవీలో నమోదయ్యాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతున్నాయి.