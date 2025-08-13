MLA Falls: బెదిరిన ఎడ్లు.. బండి మీద నుంచి కిందపడ్డ ఎమ్మెల్యే వీడియో

MLA Bandaru Satyananda Rao fells: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో అపశృతి చోటు చేసుకుంది. ఎద్దులు రంకె వేయడంతో ఎమ్మెల్యే కింద పడిపోయారు. ఎమ్మెల్యే బండారుతో పాటు పలువురికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ అవుతుంది.
MLA Bandaru Satyananda Rao fells: ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందా ఎడ్ల బండి పైనుంచి ప్రమాదవశాత్తు కింద పడిపోయారు. ర్యాలీలో బెలూన్ పేలడంతో ఎద్దులు బెదిరిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా అవి రంకె వేశాయి. ఎడ్ల బండి పై ఉన్న ఎమ్మెల్యే కింద పడిపోయారు. కొత్తపేట నియోజకవర్గ ఆలమూరులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రస్తుతానికి ఎమ్మెల్యేకి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. మరొకరి కాలు విరిగినట్లు సమాచారం.