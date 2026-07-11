/వియత్నాంలో బోటు బోల్తా.. భారతీయ పర్యాటకులపై విషాదం, 15 మంది దుర్మరణం

Vietnam Boat Capsize: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన తెలుగు పర్యాటకులు వియాత్నాం బోటు ప్రమాదంలో మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. హన్మే రెడ్ ద్వీపం నుండి ఆన్తోయి రేవుకు చేరుకుంటుండగా, తీరానికి 400 మీటర్ల దూరంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. సముద్రంలో వాతావరణం అనుకూలించకపోవడం, భారీ అలలు రావడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగిందని వియత్నాం అధికారులు తెలిపారు. స్థానిక కోస్ట్ గార్డ్ ఉన్న బోట్లు వెంటనే స్పందించి 21 మందిని సురక్షితంగా రక్షించాయి. ఈ ఘటనపై వియత్నాంలోని భారత రాయబార కార్యాలయం స్పందిస్తూ, స్థానిక అధికారులతో కలిసి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తోంది. బాధితుల కుటుంబాలకు సమాచారం అందించడానికి ప్రత్యేక అత్యవసర హెల్ప్ లైన్ కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేశారు.