  • Virosh: పెళ్లికి పిలవలేదని రీల్ చేసిన చిన్నారి.. ఇంటికి పిలిపించుకుని భోజనం పెట్టిన విరోష్ కపుల్

Virosh: పెళ్లికి పిలవలేదని రీల్ చేసిన చిన్నారి.. ఇంటికి పిలిపించుకుని భోజనం పెట్టిన విరోష్ కపుల్

Vijay Rashmika Invite Little Fan: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా గత నెల 26న పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, వారు ఏపీ, తెలంగాణ సహా భారతదేశ వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల స్వీట్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ విషయం మీద ఒక చిన్నారి రీల్ చేసింది. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మమ్మల్ని ఎందుకు పెళ్లికి పిలవలేదంటూ క్యూట్ క్యూట్ మాటలతో రీల్ చేయడంతో అది విజయ్ దృష్టికి వెళ్లింది. దీనికి విజయ్ ఖచ్చితంగా మా ఇంటికి వచ్చి కలుద్దువు గాని అంటూ ఆమె రీల్ కి కామెంట్ చేశాడు. అయితే ఈ విషయం మరిచిపోయి ఉంటారులే అనుకుంటే, ఈరోజు ఏకంగా ఆ చిన్నారిని తమ ఇంటికి పిలిపించుకోవడమే కాదు.. తాను, రష్మిక స్వయంగా వడ్డిస్తూ ఆ చిన్నారిని ఆనందింపజేశారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.  

