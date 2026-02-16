English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vijay Rashmika Wedding: విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక పెళ్లి పత్రిక చూశారా? పెళ్లి, రిసెప్షన్ ఎప్పుడంటే?

Vijay Rashmika Wedding Invitation: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా పెళ్లిపై గత కొంతకాలంగా పుకార్లు వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ రూమర్స్ అన్నింటికి చెక్ పెడుతూ.. వీరిద్దరూ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలెక్కనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో వారి పెళ్లి పత్రిక అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఓ ఫొటో తెగ వైరల్ అవుతోంది.

