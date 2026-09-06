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విజయవాడ భక్తులకు ఇబ్బంది లేని దర్శనం.. AI టెక్నాలజీ, డ్రోన్ల నిఘాతో దసరా ఉత్సవాలకు పోలీస్ బిగ్ ప్లాన్!
Written By
Renuka Godugu
Published: Sep 06, 2026, 11:00 AM
|
Updated: Sep 06, 2026, 11:00 AM
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Vijayawada Durga Temple Dasara Navratri Security Plan AI Technology
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